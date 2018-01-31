باتروشيف: "تقرير الكرملين" الأمريكي يؤثر سلبا على الاتصالات الثنائية مع واشنطن

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن "تقرير الكرملين" الأمريكي خطوة قصيرة النظر من قبل واشنطن، وتؤثر سلبا على الاتصالات الثنائية، ولن تغير من السياسة الخارجية الروسية، ولن تؤثر على مكانة البلاد على الساحة الدولية.

الجزائر — سبوتنيك. وأضاف: "المسار الذي تتخذه الولايات المتحدة في الشؤون الإقليمية والدولية يتضمن محاربة تهديدات خارجية مزعومة، مثل روسيا والصين ويهدف لتحويل انتباه الأمريكيين عن الوضع الداخلي الصعب في القطاع الاقتصادي والاجتماعي".

وكانت واشنطن أدرجت، أمس الثلاثاء، 114 وزيرا روسيا وشخصيات في الدولة وسياسيين مقربين من القيادة الروسية، بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسيين ورئيس هيئة الأركان والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي إضافة إلى رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، ضمن "قائمة الكرملين" للعقوبات.

كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القائمة الأمريكية للعقوبات ضد شخصيات روسية تعقد العلاقات مع واشنطن.

وقال بوتين إن نشر قائمة "عقوبات الكرملين" من الولايات المتحدة هو عمل عدائي لكن موسكو لا تعتزم اتخاذ إجراء انتقامي، وأضاف أن روسيا ستمتنع عن اتخاذ خطوات ردا على "قائمة الكرملين" الأمريكية وستتابع الوضع عن كثب، قائلا: "الكلاب تنبح والقافلة تسير ويتوجب على روسيا الاهتمام بالقضايا الداخلية".