روسيا... دبابة جديدة تدخل الخدمة قريبا

من المتوقع أن تدخل دبابة جديدة الخدمة في الجيش الروسي في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت مصادر شركة "أورال فاغون زافود" الروسية التي تنتج الدبابات إن الدبابة الجديدة تحمل اسم "تي90إم".

ويُتوقع أن تدخل الدبابة الجديدة الخدمة الفعلية في الجيش الروسي في الأشهر القليلة المقبلة.

وفي البداية ستنضم كتيبة دبابات "تي90إم" إلى الجيش الروسي.

وتضم كتيبة الدبابات في الجيش الروسي 31 دبابة.

وتدل تسمية الدبابة الجديدة على أنها مشتقّة من دبابة "تي-90".

وبدئ بتزويد الجيش الروسي بدبابات "تي-90" منذ عام 1992.

ويبلغ وزن دبابة "تي-90" 46.5 طن وطولها 9.53 متر وسرعتها 70 كيلومترا في الساعة. ويقودها طاقم متكوّن من 3 أفراد.

وتتسلح دبابة "تي-90" بمدفع عيار 125 ملم ومدفعين رشاشين.