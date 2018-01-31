هكذا وصف قديروف الملتزمين بقواعد القرآن

وصف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، الأشخاص الملتزمين بقواعد الكتب المقدسة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

© Sputnik. Said Tzarnaev صندوق "قديروف": إنجاز ترميم الجامعين الأموي بحلب وخالد ابن الوليد بحمص في عام 2018

موسكو- سبوتنيك . وكتب قديروف في تلغرام: "القرآن، الإنجيل، والتوراة، لا يتعارضون مع القوانين الرئيسية للدول، للمعايير القانونية. حكمتهم غير قابلة للتغيير وشاملة. من يتقيد بالكتب المقدسة لا يمكنه أن لا يلتزم بحقوق الإنسان، فهو يقف مدافعاً عنها ويكرس حياته لخدمة المثل العليا للبشرية".

وأشار قديروف إلى أن القرآن، كغيره من الكتب المقدسة، مبني على مفاهيم الحرية، المساواة، السلم، الحب، التعاطف والأمل، "كل أعظم الأشياء في حياة الإنسان".