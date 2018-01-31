روسيا تختبر مروحية جديدة من دون طيار

أفاد المكتب الإعلامي لشركة "روستيخ"، اليوم الأربعاء، بأن مكتب تصميم الأجهزة الآلية الصناعية (كي.بي.بي.أي) في مدينة ساراتوف، بدأ بإجراء اختبارات أرضية مروحية روسية جديدة من دون طيار يبلغ وزنها عند الإقلاع 500 كيلوغرام.

موسكو- سبوتنيك . وقالوا في المكتب الإعلامي للشركة في بيان صحفي، بأن شركة "مروحيات روسيا" (تعمل ضمن تشكيل شركة "روستيخ") نجحت في إنجاز مشروع تصميم مروحية ذات مروحتين على محور واحد، ويبلغ وزنها عند الإقلاع 500 كيلوغرام. وتم حتى الآن تصنيع نموذجين من هذا النوع لإجراء الاختبارات. ويخضع أحد هذين النموذجين لهذه الاختبارات في مكتب تصميم "كي.بي.بي.أي".

يذكر أن هذه المروحية التي تم تصميمها في مصنع للطائرات يقع في مدينة كومرتاو (جمهورية بشكورتوستان) والتي تعتبر الأولى من نوعها في روسيا، تستطيع أن تحمل على متنها شحنة قد يصل وزنها إلى 150 كيلوغراماً وتبلغ سرعتها 150 كم/ساعة وبإمكانها القيام بطلعات قد تصل مدتها إلى 4 ساعات. ويتم نقل هذه المروحية والسيطرة عليها بواسطة مركز قيادة أرضي مستقل يتم تركيبه على متن سيارة شحن من طراز "كاماز".

هذا ومن المخطط أن تخضع هذه الهليكوبتر لاختبارات الطيران في النصف الثاني من عام 2018 الحالي.