الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن ارتياحهما لنتائج مؤتمر الحوار السوري

أعلن الكرملين، أن الرئيسين الروسي والتركي يعربان عن ارتياحهما لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري.

موسكو — سبوتنيك . وقال الكرملين، في بيان، اليوم الأبعاء 31 يناير/كانون الثاني: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي ".

وأضاف البيان: أن الرئيسين أكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في مؤتمر الحوار السوري لصالح التسوية السياسية في سوريا على اساس قرار 2254.

وتابع البيان أنه "تم بحث مسائل تنسيق الجهود الروسية والتركية لتأمين عمل مستدام لـ"مناطق خفض التصعيد".