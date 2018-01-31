بوتين يتفقد سيارات الإرهابيين المستعملة في سوريا (صور+ فيديو)

أعلنت مصادر رئاسية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام، يوم أمس الثلاثاء، بزيارة المعرض العسكري في المركز الوطني للدفاع عن روسيا.

وقام المعنيون بإطلاع الرئيس الروسي على الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة المسلحين الإرهابيين في سوريا، كما عرض المنظمون السيارات المدرعة التي كان يستعملها المسلحون في أنحاء مختلفة من سوريا.

© Sputnik. Mikhail klimentyev الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقد معرض وزارة الدفاع الروسية

وتبين من خلال العرض أن السيارتين هما من نوع لاند كروزر وهامر الأمريكية، وقد قامت الجماعات الإرهابية بتعديلها وزيادة بعض الدروع لحمايتها من القذائف والصواريخ.