ما هو عدد أنظمة الأسلحة التي استلمها الجيش الروسي في 2017

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية حصلت في عام 2017 على أكثر من 3.5 ألف نموذج واعد من الأسلحة والتقنيات العسكرية.

© Sputnik. Maxim Blinov بوتين: التجربة السورية أظهرت أن الجيش الروسي من أكثر جيوش العالم تجهيزا

موسكو — سبوتنيك . وقال الوزير أثناء تنظيم اليوم الموحد لاستلام المعدات العسكرية: "حصل الجيش والأسطول البحري خلال العام الماضي على أكثر من 3.5 ألف نموذج واعد من الأسلحة والتقنيات العسكرية".

وأضاف بأن القوات حصلت أيضا على "أكثر من 110 طائرة ومروحية وسفينتين قتاليتين و3 مجموعات من نظم الصواريخ التكتيكية "إسكندر-م" و9 أنظمة دفاع جوي من فئات مختلفة، إضافة إلى 116 صاروخاً مجنحاً من نوع "كاليبر" وأكثر من 400 مركبة مدرعة".

وفقاً لوزير الدفاع، حصلت القوات المسلحة وفقاً للبرنامج المخطط أيضاً، على سيارات ومعدات هندسية، ووسائل الاتصال، وأسلحة وذخائر للقوات الجوية.