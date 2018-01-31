موسكو: روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات

© Sputnik. Natalia Seliverstova الخارجية الروسية تعلق على توسيع العقوبات الأميركية ضد موسكو موسكو- سبوتنيك . وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "موسكو تؤكد في كل مرة أن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات هو أولوية بالنسبة لنا: السياسة، والعلاقات الإنسانية، والاقتصاد، ومجال أمن المعلومات، والأمن السيبراني- كل شيء من البيئة حتى نزع السلاح، من التمويل إلى التفاعل من خلال وسائل الإعلام. ونحن لا نرغب فقط في ذلك، نحن على استعداد لهذا التفاعل".





وتعليقا على خطاب الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، أمام المؤتمر الذي وصف فيه روسيا والصين بالمنافسين لأمريكا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إنه لا يوجد جديد في الخطاب الذي تصدره الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.





وكان السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية الروسية والأمريكية تواصل التعاون حتى في الظروف الحالية، وتبحث إمكانية العمل خلال مونديال 2018، وأن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، قد قام بزيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات بهذا الشأن مع نظرائه الأمريكيين.