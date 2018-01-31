موسكو تعتبر التصريحات البريطانية حول التهديد الروسي "سخيفة"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني، حول استعداد روسيا المزعوم لمهاجمة منشآت البنية التحتية البريطانية، تعد سخيفة وتعقد آفاق تصحيح العلاقة بين البلدين.

© AFP 2018/ JUSTIN TALLIS وزير الدفاع البريطاني يتهم روسيا بدراسة ضربة ضد بلده

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لا يمكن إلا أن يسترعي انتباهنا، بيان وزير دفاع هذا البلد حول الاستعداد المزعوم لروسيا لشن هجوم على مرافق البنية التحتية البريطانية وقتل الآلاف من المدنيين. يبدو في هذه اللحظة، عندما أدلى وزير الدفاع لبريطاني بهذه التصريحات، كان يعتقد داخل نفسه أنه كان يصور سلسلة جديدة عن جيمس بوند.

وأضافت، أن هذه الاستنتاجات، سببت ارتباكا للمملكة المتحدة نفسها. "لكي نكون صادقين، مثل هذه التصريحات هي سطحية بالكامل. وقد جرى اتهام وزير الدفاع بذلك من قبل أجهزة الأمن الخاصة التابعة له والتي نصحته بعدم الدخول في تكهنات وعدم زرع الذعر. فهي ببساطة تعقد وستعقد آفاق تصحيح العلاقات الثنائية والعمل معا على التحديات الحقيقية في عصرنا".

هذا وفى وقت سابق، أعرب وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، في مقالة لصحيفة "ديلي تليغراف"، عن رأي مفاده أن "موسكو تطور خطة لتدمير أهم بنية تحتية في المملكة المتحدة". وكما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" بأن موظفي المخابرات البريطانية "غاضبون" من تصريحات وليامسون حول "الخطط العدوانية" التي تتبعها موسكو. وأشار مصدر الصحيفة، إلى أن الوزير يمكن أن يكون قد استخدم المعلومات السرية التي ورد جزءا منها من قبل حلفاء بريطانيا.