هبوط اضطراري لطائرة روسية في أتلانتيك سيتي الأمريكية

أعلنت مديرة العلاقات العامة في شركة "أزور إير" الروسية، أناستاسيا ماتيوشينا، أن الطائرة التابعة للشركة، التي كانت متوجهة من روسيا إلى كوبا، نفذت هبوطا اضطراريا، في مدينة أتلانتيك سيتي (ولاية نيوجيرسي الأمريكية)، بسبب نفاذ الوقود، وذلك خلال رحلتها فوق المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن ذلك تم في الوضع الطبيعي وعلى مطار احتياطي.

موسكو — سبوتنيك. وقالت ماتيوشينا، لوكالة " سبوتنيك ": "خلال الرحلة "زد أف 555" التابعة لشركة "آزور إير"، المتوجهة من موسكو إلى فاراديرو (كوبا)، لاحظ طاقم الطائرة زيادة في استهلاك الوقود ". حيث اتخذ قائد الطائرة قرارا بالهبوط في مطار بديل".

وأضافت، وبعد بضع ساعات من الانتظار من أجل الحصول على إذن من السلطات الأمريكية، تمكنت شركة الطيران من التوصل إلى اتفاقات بشأن نقل الركاب إلى قاعة المطار، وعلى تنظيم وجبات غذائية لهم. كما يجري النظر في مسألة إمكانية تأمين فندق للركاب في حال حدوث تأخير.

وتابعت المتحدثة، بأن هذه العمليات معقدة إلى حد ما من قبل نظام التأشيرات الصارم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك، فإن شركة الطيران تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتقليل وقت التأخير لهذه الرحلة.

وذكرت أنه في الوقت الحالي يعمل الطاقم مع الخبراء الفنيين الأمريكيين على تفتيش الطائرة، مشيرة إلى أن المعلومات حول خلل في المحرك غير صحيحة.

وفي وقت سابق أعلنت القنصلية الروسية في بيان، نشر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن رحلة شركة الطيران العارض الروسية "أزور إير"، التي كانت متوجهة من روسيا إلى كوبا، اليوم 31 كانون الثاني / يناير، نفذت هبوطا اضطراريا في مطار أتلانتيك سيتي الدولي.