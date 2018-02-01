إطلاق الصاروخ الروسي "سويوز أ 2.1" مع 11 قمرا صناعيا

أطلق الصاروخ الروسي "سويوز أ 2.1"، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، مع الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد للأرض "كانوبوس- ف" وتسعة أجهزة صغيرة أجنبية خلال الإطلاق الثالث من كوسمودروم فوستوتشني.

Youtube/Russia Insider صاروخ لا تفلت منه الطائرة

كوسمودروم فوستوتشني (منطقة آمور) — سبوتنيك . ومن المتوقع أن يتم انفصال الوحدة الفضائية الرئيسية (المرحلة العليا "فريغات" مع 11 قمرا صناعيا) عن المرحلة الثالثة "سويوز" في الساعة 05:16 بتوقيت موسكو.

ومن المنتظر في الساعة 6:12 بتوقيت موسكو إيصال الجهاز " كانوبوس" إلى مدار فضائي ارتفاعه حوالي 510 كيلومترا، وفي الساعة 7:50، سيكون على المدار جميع الأقمار الصناعية الـ 11.

وانفصلت وحدة التسريع "فريغات" مع قمريين صناعيين روسيين للاستشعار عن بعد للأرض "كانوبوس- ف " وتسعة أجهزة صغيرة أجنبية عن المرحلة الثالثة من الصاروخ "سويوز أ 2.1 " خلال الإطلاق الثالث من قاعدة فوستوتشني.

وقال المتحدث في موقع الإطلاق:

حدث انفصال وحدة التسريع عن المرحلة الثالثة للصاروخ الحامل.

في سياق آخر، أعلن رئيس الشركة الأمريكية الخاصة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه من المقرر إطلاق أول رحلة لأحدث صاروخ حامل فالكون الثقيل في 6 شباط/ فبراير.

وأجرت "سبيس إكس"، اختبارا ناجحا لـ "فالكون الثقيل"، قبل ذلك تم تأجيل هذا الاختبار مرتين. تقليديا، تجري الشركة اختبارات قبل أيام قليلة من الإطلاق، ويتم إنشاء فالكون الثقيل على قاعدة فالكون 9، وقد تم تجهيز المرحلة الأولى بمحركات الوقود السائل "ميرلين 1 د "، تسعة في الوسط واثنان جانبيان.