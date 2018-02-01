تسجيل
05:19 01 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    الصاروخ الروسي سويوز

    إطلاق الصاروخ الروسي "سويوز أ 2.1" مع 11 قمرا صناعيا

    © Sputnik. Grigoriy Sisoev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    أطلق الصاروخ الروسي "سويوز أ 2.1"، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، مع الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد للأرض "كانوبوس- ف" وتسعة أجهزة صغيرة أجنبية خلال الإطلاق الثالث من كوسمودروم فوستوتشني.

    منظومة فيربا الروسية
    Youtube/Russia Insider
    صاروخ لا تفلت منه الطائرة
    كوسمودروم فوستوتشني (منطقة آمور) — سبوتنيك. ومن المتوقع أن يتم انفصال الوحدة الفضائية الرئيسية (المرحلة العليا "فريغات" مع 11 قمرا صناعيا) عن المرحلة الثالثة "سويوز" في الساعة 05:16 بتوقيت موسكو.

    ومن المنتظر في الساعة 6:12 بتوقيت موسكو إيصال الجهاز " كانوبوس" إلى مدار فضائي ارتفاعه حوالي 510 كيلومترا، وفي الساعة 7:50، سيكون على المدار جميع الأقمار الصناعية الـ 11.

    وانفصلت وحدة التسريع "فريغات" مع قمريين صناعيين روسيين للاستشعار عن بعد للأرض "كانوبوس- ف " وتسعة أجهزة صغيرة أجنبية عن المرحلة الثالثة من الصاروخ "سويوز أ 2.1 " خلال الإطلاق الثالث من قاعدة فوستوتشني.

    وقال المتحدث في موقع الإطلاق:

    حدث انفصال وحدة التسريع عن المرحلة الثالثة للصاروخ الحامل.

    في سياق آخر، أعلن رئيس الشركة الأمريكية الخاصة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه من المقرر إطلاق أول رحلة لأحدث صاروخ حامل فالكون الثقيل في 6 شباط/ فبراير.

    وأجرت "سبيس إكس"، اختبارا ناجحا لـ "فالكون الثقيل"، قبل ذلك تم تأجيل هذا الاختبار مرتين. تقليديا، تجري الشركة اختبارات قبل أيام قليلة من الإطلاق، ويتم إنشاء فالكون الثقيل على قاعدة فالكون 9، وقد تم تجهيز المرحلة الأولى بمحركات الوقود السائل "ميرلين 1 د "، تسعة في الوسط واثنان جانبيان.

    انظر أيضا:

    أمريكا تعلن فشل تجربة إسقاط صاروخ يستهدف أراضيها
    صاروخ لا تفلت منه الطائرة
    بالفيديو... صاروخ سوفياتي يدمر موقعا للجيش السعودي في جيزان
    تحديد موعد الرحلة الأولى لأحدث صاروخ حامل "فالكون الثقيل"
    البحرية الإيرانية تطلق صاروخ "كروز" مطور لأول مرة
    سقوط صاروخ على بلدة كلس الحدودية التركية من سوريا
    بالفيديو... سعوديون يزعمون تصوير اعتراض السعودية صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله"
    الحرب مع مالك صاروخ ينقض على أهدافه من الميزوسفير انتحار
    الكلمات الدلالية:
    كانوبوس, أقمار صناعية, سويوز, إطلاق صاروخ, سبيس إكس, إيلون ماسك, فضاء, أمريكا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات فريق التشجيع قبيل المباراة في المجمع الرياضي تسي إس كا في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" في يناير 2018
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك