توثيق سبع نقاط لسقوط أجزاء من الصاروخ الحامل "سويوز- أ 2.1" في ياقوتيا

أعلن ممثل خدمة الإنقاذ في ياقوتيا، ان رجال الإنقاذ وثقوا في منطقتين من ياقوتيا 7 نقاط سقوط لأجزاء من الصاروخ الحامل "سويوز- أ 2.1"، الذي تم إطلاقه من القاعدة الفضائية فوستوتشني.

فلاديفوستوك- سبوتنيك .وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "أقلعت طائرات بدون طيار ومروحيتان الى مكان السقوط في منطقتي فيليويسكي وألدانسكي، إجمالا سجلت 7 نقاط سقوط، شاهد إحداها رجال الإنقاذ بصريا.

ويتوجه الأخصائيون الآن إلى هناك". ووفقا له، سجل الرادار أيضا تساقط الأجزاء.

هذا وقد تم إطلاق الصاروخ في الساعة 5:07 بتوقيت موسكو.

هذا وأطلق الصاروخ الروسي "سويوز أ 2.1"، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط،

مع الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد للأرض "كانوبوس- ف" وتسعة أجهزة صغيرة أجنبية خلال الإطلاق الثالث من كوسمودروم فوستوتشني.