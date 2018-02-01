قرار محكمة التحكيم الرياضية لا يعني دعوة رياضيين تمت تبرئتهم إلى أولمبياد 2018

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، أن قرار محكمة التحكيم الرياضية لا يعني دعوة أي من الرياضيين الـ 28 الروس الذين تم تبرئتهم إلى أولمبياد 2018.

© AP Photo/ Ahn Young-joon كوريا الجنوبية ترفض إطلاق هذا الوصف على الألعاب الأولمبية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية، بحسب وكالة "رويترز": " قرار محكمة التحكيم الرياضية لا يعني دعوة أي من الرياضيين الـ 28 الروس الذين تمت تبرئتهم إلى الألعاب".

وتمت، اليوم الخميس، الموافقة على الاستئناف المقدم من 28 رياضياً روسياً، من قبل محكمة التحكيم الرياضية. وتم إلغاء قرار إقصائهم لمدة طويلة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية من المشاركة في الألعاب الأولمبية، وتمت استعادة النتائج التي تم تحقيقها في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2014. واستؤنفت مشاركة 11 رياضيا روسيا في الألعاب الأولمبية ما عدا الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية، سابقا، أنها سجلت 42 طعناً من قبل الرياضيين الروس ضد قرار اللجنة التأديبية للجنة الأولمبية الدولية، بإبعادهم مدى الحياة عن الألعاب الأولمبية.

وقالت المحكمة، في بيان، أن جميع قضايا الرياضيين الروس جمعت في قضية واحدة، وأن النظر بالاستئناف سيبدأ اعتبارا من 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث من المتوقع أن يكون القرار النهائي يوم 31 يناير.

يذكر أن الدورة المقبلة من الألعاب الأولمبية الشتوية ستجري في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية خلال الفترة من 9 إلى 25 فبراير/ شباط 2018.