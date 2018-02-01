بوتين يعطي الضوء الأخضر لتصنيع صاروخ حامل جديد فوق الثقيل

أفاد رئيس مؤسسة "روسكوسموس"، إيغور كوماروف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى الضوء الأخضر لمشروع تصنيع صاروخ حامل روسي جديد من فئة الصواريخ فوق الثقيلة.

فوستوتشني- سبوتنيك . سيتم إعداد الرسم التخطيطي لقاعدة الإطلاق الخاصة بهذا النوع من الصواريخ قبل نهاية العام المقبل.

ومن المفترض أن يستخدم هذا الصاروخ فوق الثقيل، لتنفيذ الرحلات الفضائية إلى القمر وكوكب المريخ.

وقال كوماروف للصحفيين: "فيما يتعلق بالصاروخ الحامل فوق الثقيل فإن هناك خبر سار — وهو أنه، وقع رئيس الدولة هذا الأسبوع مرسوما بشأن إقامة قاعدة إطلاق خاصة بالصواريخ الفضائية فوق الثقيلة على أرض ميدان "فوستوتشني" لإطلاق المعدات الفضائية.

وتقرر أن إنجاز هذا المشروع سيجري على ثلاث مراحل، حيث سيجري في المرحلة الأولى العمل على إعداد الرسم التخطيطي.

وستتم إقامة قاعدة إطلاق الصواريخ فوق الثقيلة والبنية التحتية المطلوبة لذلك على أرض ميدان "فوستوتشني"، بالإضافة إلى تصميم الصاروخ الحامل فوق الثقيل، في حد ذاته، حتى عام 2028.

وذكر أنه تمت الإشارة في وقت سابق، إلى أنه من المفترض أن يستخدم الصاروخ الحامل فوق الثقيل لتوصيل محطة "ديب سبايس غيتواي" الدولية إلى المدار المخصص لها حول القمر.

كما أنه من المخطط لأن يخضع الصاروخ الجديد لتجارب التحليق في عام 2027.