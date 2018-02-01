خبير: الخلايا الإرهابية تتسلل إلى المناطق الآمنة في روسيا

أعلن عضو مجلس السياسة الخارجية والدفاع، واللواء في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر ميخايلوف، أن تصفية عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة نيجني نوفغورود، كان يخطط لأعمال إرهابية في يوم الانتخابات الرئاسية، قد يكون دليلاً على تسرب خلايا إرهابية إلى المناطق الهادئة في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميخايلوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن ندرك أن الانتخابات في روسيا لن تجري دون حوادث. أعتقد أن "داعش" سيبدأ بالتسلل إلى مختلف المناطق في البلاد، وسيختار المناطق الفدرالية التي من وجهة نظرهم أكثر أمانا، حيث يكون نشاط الأجهزة الأمنية أقل".

Public relations center of Federal Security Service الأمن الروسي يصفي عنصرا من "داعش" خطط لأعمال إرهابية يوم الانتخابات في نيجني نوفغورود

وأضاف ميخايلوف: "ويبدو أننا سنكتشف هذه الخلايا في جميع أنحاء البلاد. لم تجر عندنا في الفترة الأخيرة هجمات إرهابية، ونسمع باستمرار أنباء عن إحباط نشاط خلايا. وبالتالي الهيئات الأمنية تعمل بنشاط لتسيطر على الوضع".

وأعلن جهاز الأمن الروسي عن تصفية عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة نيجني نوفغورود، كان يخطط لأعمال إرهابية في يوم الانتخابات الرئاسية.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور لدى القتيل على عبوة ناسفة منزلية الصنع، شديدة الانفجار، وأسلحة وذخائر ومواد لتحضير عدد من العبوات الناسفة.