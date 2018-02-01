تجربة القتال في سوريا: إنتاج دبابة لـ"معركة الشوارع"

أكدت تجربة القتال في سوريا أن القوات المقاتلة تحتاج إلى آليات عسكرية مناسبة للقتال داخل المدن.

وأعلنت وكالة أنباء موردوفيا عن وجود آلية مدرعة من هذا النوع في روسيا وهي دبابة صُنعت في مدينة نيجني تاغيل.

وتتميز هذه الدبابة وهي من طراز "تي-72" بوجود نصل البلدوزر الذي يمكّن الدبابة المعدلة لخوض المعارك في شوارع المدن، من إزالة العوائق والحواجز شتى. كما يُستخدم نصل البلدوزر لحماية الدبابة من المقذوفات المضادة.

وهناك وسائط أخرى تحصّن الدبابة المهيأة للقتال في شوارع المدن ضد الإصابة بالمقذوفات المضادة للدبابات منها الحواجب التشابكية القادرة على مقاومة المقذوفات المتفجرة ومعدات إبطال المتفجرات المتحكم فيها عن بعد.

ويتيح المحرك الذي تعادل قوته 1000 حصان لدبابة تزن 50 طنّاً أن تسير بسرعة تتخطى 60 كيلومترا في الساعة.

وكان متوقعا أن تُجرى اختبارات على هذه الدبابة التي ينظر خبراء عسكريون إليها بأنها أفضل بدعة من نوعها في العالم، في سوريا، لكنها لم تظهر حتى الآن إلا في معارض الأسلحة.