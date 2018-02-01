8 أشياء لا تفعلها عند زيارة روسيا (صور)

يستعد مواطنو غالبية دول العالم لزيارة روسيا لمشاهدة مباريات كأس العالم التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل، لكن يجب على الأجانب أن يتجنبوا فعل 8 أشياء أثناء زيارتهم إلى روسيا.

أورد موقع "روسيا بيوند هيدلاينز" الأمريكي 8 أشياء، قال إنه لا يجب على الأجانب فعلها أثناء زيارة روسيا.

10 things a foreigner should never do in Russia https://t.co/YCdWUwJEsj — Matthew Doan (@Matty_Supercar) January 31, 2018

1- شرب الكحول في الشوارع

No 45 people who drink alcohol on the street! Your a #PISSHEAD with a purple nose or a nobody get a wash apply for a job & get a life pic.twitter.com/Vuuka4ngwR — Grumpy OLD GIT (@SIRGRUMPYOLDGIT) November 17, 2016

يحظر القانون الروسي شرب الخمور في الشوارع العامة، ويمكن للناس أن يشربوه داخل منازلهم أو في الأماكن المخصصة لذلك.

ولفت الموقع إلى أن غرامة شرب الخمور في الأماكن العامة تتراوح بين 9 إلى 26 دولارا.

2- التدخين في الفنادق والمطاعم

Gorgeous rooms at Blue Smoke on the Bay @englishlakes

Lakeside Hotel & restaurant on the shores of Windermere with a brand-new spa opening in 2018#Windermere

Take a peek inside: https://t.co/IxWwVrS0GP@WindermereLake @WindermereApp @Windermereboats @windermerewine pic.twitter.com/8S2kYh9h10 — Sugarvine (@sugarvine) January 30, 2018

قبل عدة أعوام كان بإمكان أي شخص التدخين في الأماكن العامة والمطارات والقطارات، لكن في الوقت الحالي يمكن التدخين في الشوارع فقط، وعلى مسافة لا تقل عن 15 مترا من مداخل محطات المترو والسكك الحديدية.

3- نسيان جواز السفر

Planning to travel to Russia for the holidays. Don't forget your US passport and Russian visa. #USPassport #RussiaTouristVisa #traveltips pic.twitter.com/ztiNMJ0YBp — Texas Tower (@txtpassportvisa) October 19, 2017

لا يجب أن تنسى جواز السفر الخاص بك أثناء التجول في الشوارع، حتى لا تكن مخالفا للقانون.

4- التنافس في شرب الخمور

Happy birthday to one of the roomies @Creary_64!!!! Dare someone to try and outdrink him #24 #MambaMentality pic.twitter.com/TsLVhiROMn — Carter John Funke (@CarterFunke) December 20, 2017

وفقا للتقاليد الروسية لا يجب أن تأكل بعد أول كأس من "الفودكا"، ولذلك يجب عليك أن تستعد مسبقا بتناول طعام جيد، ولا تحاول أن تنافس صديقك الروسي في تناول الكحول أثناء المناسبات التي قد تستمر لساعات.

5- الخطاب الرسمي مع النساء والرجال

@RussiaNow The study of Womens Studies in Central Eastern European Studies in #Russian Society one U always took serious at Glas Uni by pic.twitter.com/IMynWlZKXd — KELLY CLELLAND 1 (@KELLYCLELLAND1) July 26, 2017

في الغالب يستخدم الروسي ألفاظ بنات وأولاد، على الشباب، لذلك تجنب أسلوب الخطاب الرسمي.

6- السؤال عن العمر والراتب

How Your Age, and Company Size, Can Impact Your Salary https://t.co/gvKTNnWg6o via @instapaper — James Igoe (@JamesJosephIgoe) February 1, 2018

تعتبر هذه الأشياء من الخصوصيات التي لا يجب أن تسأل عنها في روسيا، خاصة بالنسبة للنساء.

7- الذوق العام في وسائل النقل

NBRU accuses Government and Irish Rail of playing "Russian roulette" with public transport: https://t.co/XtOHQ4b6bR pic.twitter.com/ggxoFoxOeG — Newstalk (@NewstalkFM) June 6, 2017

لا يختلف الروس عن غيرهم من مواطني دول العالم في احترام كبار السن والسيدات أثناء استخدام وسائل النقل العامة.

8- الابتسامة لمن لا تعرفهم

Do you want to see YOUR BEAUTIFUL WOMAN smiling when you walk towards her? And after giving her a big hug do you want to hear that she loves you? It is REAL!

She will smile just for YOU everyday! She is waiting for you here>>> https://t.co/K3VWEDN0Qj pic.twitter.com/L1eskRKceT — Dating Russian women (@russianlady4you) January 29, 2018

لا يجب أن تبدو غريبا من الوهلة الأولى في تعاملك مع أشخاص لا تعرفهم، لأن ذلك ربما يشعرهم بعدم الارتياح تجاهك.