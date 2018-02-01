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    نيقولاي باتروشيف

    سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التعاون خلال مونديال 2018

    © Sputnik. Said Tcarnaev
    روسيا
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    بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات التعاون في مجال الأمن خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

    أعلام إسرائيلية على خلفية مسجد قبة الصخرة، القدس 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018/ THOMAS COEX
    سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل القدس لإجراء مشاورات أمنية
    موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان للمكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، أن "باتروشيف ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عقدا مشاورات روسية إسرائيلية حول قضايا الأمن، والتي تؤكد اتفاق روسيا وإسرائيل على الخط الأمامي في مواجهة انبعاث الحركات النازية الجديدة في عدد من الدول".

    كما شدد الطرفان عاة أن ما يجمع البلدين هو رفض معاداة السامية والعمل المشترك ضد تزوير التاريخ ومحاولات تمجيد الفاشية وإنكار المحرقة والمساهمة الحاسمة للاتحاد السوفييتي في النصر على ألمانيا النازية".

    وأضاف البيان "جرى الحديث عن تبادل الخبرات بين أجهزة أمن البلدين حول التعاون في إطار الطلبات على المساعدات القانونية والتعاون في توفير الأمن خلال التحضيرات وإجراء بطولة العالم لكرة القدم 2018".

    وتطرقت المشاورات إلى قضايا التعاون العسكري الثنائي والعسكري والتقني، والتعاون في المجال الأمني وهيئات إنفاذ القانون ووزارات العدل والتعاون العسكري والفني والوضع في الشرق الأوسط بشكل عام. فضلا عن التفاعل بين مجلس الأمن الروسي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

    وخلال الاجتماع، أشير إلى أن روسيا تبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمات في الشرق الأوسط. واتفق الجانبان على أن إسرائيل وروسيا اكتسبتا خبرة كبيرة في الحرب ضد الإرهاب وان الدولتان تواجهان تحديات وتهديدات مشتركة من قبل التنظيمات الإرهابية الدولية".

    وتابع المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي "اليوم زار نيكولاي باتروشيف، النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست في القدس، ووضع إكليلا من الزهور، وكتب مذكرة في كتاب الضيوف الشرف"، مؤكدا أن " المحرقة هي الحدث الأكثر مأساوية في التاريخ الحديث للشعب اليهودي وواحدة من أكثر الجرائم العنيفة للنظام النازي ".

    وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قد وصل، يوم أمس الأربعاء، إلى إسرائيل لإجراء مشاورات روسية إسرائيلية في مجال الأمن.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار إسرائيل, كأس العالم 2018, مونديال روسيا 2018, مجلس الأمن القومي الروسي, نيقولاي باتروشيف, إسرائيل, روسيا
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