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21:21 01 فبراير/ شباط 2018
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    وزارة الخارجية الروسية في موسكو

    الخارجية الروسية: موسكو تدعو واشنطن لمحادثات حول المسافات الآمنة للتحليق

    © Sputnik. Vladimir Sergeev
    روسيا
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    وجهت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، دعوة للولايات المتحدة، لعقد محادثات لإزالة المخاوف وتسوية مسألة زيادة المسافة الآمنة بين الطائرات العسكرية أثناء تحليقها.

    طائرة أمريكية
    © REUTERS/ HANDOUT
    البنتاغون: الولايات المتحدة تواصل التحليق فوق البحر الأسود رغم الموقف الروسي
    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، تعليقا على حادث اقتراب الطائرات الروسية من طائرة استطلاع أمريكية قرب الحدود الروسية فوق البحر الأسود: "نذكر أن الجانب الروسي اقترح على الشركاء الأمريكيين مرارا في السابق، تحديد أحكامهم بهدف تدقيق مسافة الاقتراب القصوى المسموح بها للطائرات العسكرية. كانت لدينا أفكار أخرى أيضا. لكن في كل مرة، كان الجانب الأمريكي يتهرب من الحوار المهني. ندعو الزملاء الأمريكيين للبدء بتسوية المخاوف القائمة خلف طاولة المحادثات".

     ولفتت الخارجية الروسية، إلى أنها علقت على الحادث مع طائرة استطلاع أمريكية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم في 29 يناير/ كانون الثاني، مع إعطاء التفسيرات اللازمة لشواغل البنتاغون بشأن "اعتراضها غير الآمن" المزعوم.

    وأضافت في سياق متصل:

    "من جانبنا، لفتنا الانتباه إلى المحاولات المستمرة من قبل الشركاء الأمريكيين لإثارة ضجة بشكل عام، حول الحالات الروتينية من المرافقة المتبادلة، ونحن نرى في هذا السعي لتأجيج مشاعر الروسوفوبيا (رهاب الروس) في وسائل الإعلام، يتهم روسيا بالقيام أعمال عدوانية. ونلاحظ فقط أن مثل هذه الممارسة لا تكاد تتفق مع الرغبة في حل المشاكل الناشئة بطريقة متحضرة "

    "وأعادت الخارجية إلى الأذهان أنه منذ عام 1972 تم التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن حول منع وقوع حوادث في أعالي البحار والمجال الجوي فوقها".

    وقالت بهذا الخصوص: "ندعو زملاءنا الأمريكيين إلى البدء في حل مخاوفهم الحالية خلف طاولة المفاوضات".

    وفي السياق ذاته على المقلب الأمريكي الآخر، أعلن رئيس لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، الفريق كينيت ماكينزي، أن الطائرات العسكرية الأمريكية ستواصل تحليقها في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود عند الشواطئ الروسية.

    وقال ماكينزي في مؤتمر صحفي: "نحن نحلق فوق البحر الأسود — إنه فضاء جوي دولي. نملك الحق بالتحليق هناك، وهذه الطلعات الجوية ستستمر".

    وفي سياق متصل، نشرت القوات الجوية الأمريكية، أمس الأربعاء، مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر الحادثة الأخيرة التي وقعت بين القوات الجوية الروسية والأمريكية فوق البحر الأسود، حيث قامت مقاتلة "سو-27" باعتراض طائرة استطلاع أمريكية " ЕР-3 Aries".

    انظر أيضا:

    بالفيديو... لحظة اعتراض "سو 27" لطائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود
    اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود
    بالصور... المدمرة الأمريكية "USS Carney" تغادر البحر الأسود
    التعاون في مجال الأمن في البحر الأسود... محور مباحثات "الناتو" المرتقبة مع جورجيا
    سيناتور روسي: المناورات الأوكرانية - الأمريكية في البحر الأسود عمل استفزازي وغير صديق
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخارجية الروسية, وزارة الخارجية الروسية, روسيا الاتحادية
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