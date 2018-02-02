موسكو: مباحثات روسية بريطانية حول البرنامج النووي الإيراني

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 2 فبراير/ شباط، إن نائب وزير الخارجية الروسي والمدير السياسي بالخارجية البريطانية يبحثان الأوضاع حول البرنامج النووي الإيراني.

© REUTERS/ Ronen Zvulun نتنياهو يبحث مع بوتين الاتفاق النووي الإيراني والأوضاع في سوريا

موسكو- سبوتنيك وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف ، التقى اليوم الجمعة، بالمدير السياسي لوزارة الخارجية البريطانية، كارين بيرس، حيث بحث معه الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في البيان "جرى تبادل الآراء حول مسألة تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وبعض القضايا الراهنة الأخرى حول عدم الانتشار والرقابة على التسليح".