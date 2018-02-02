لجنة الانتخابات المركزية الروسية لم تتلق شكاوى حول عمل اللجان الانتخابية في الأقاليم

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إلا بامفيلوفا، اليوم الجمعة، أن اللجنة لم تتلق حتى الآن، شكاوى بشأن عمل اللجان الانتخابية في الأقاليم، أو بشأن عملها خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت بامفيلوفا خلال اجتماع اللجنة:"هل تلقت اللجنة المركزية للانتخابات ولو شكوى واحدة على الأقل، بشأن عمل اللجان نفسها؟ حتى الآن لا- والحمد لله، وأتمنى أن نواصل العمل بهذا الشكل، بحيث لا تكون أية شكاوى."

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس عام 2018. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

واستقبلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير الماضي. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.