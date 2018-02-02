لجنة الانتخابات المركزية الروسية لم تتلق شكاوى حول عمل اللجان الانتخابية في الأقاليم

موسكو — سبوتنيك. وقالت بامفيلوفا خلال اجتماع اللجنة:"هل تلقت اللجنة المركزية للانتخابات ولو شكوى واحدة على الأقل، بشأن عمل اللجان نفسها؟ حتى الآن لا- والحمد لله، وأتمنى أن نواصل العمل بهذا الشكل، بحيث لا تكون أية شكاوى."
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس عام 2018. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
واستقبلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير الماضي. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)