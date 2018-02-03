أنطونوف: العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تتطلب دراسة ولكن تثير تساؤلات

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة تتطلب دراسة تفصيلية، ولكن التعليقات الأولى تثير التساؤلات والقلق.

© AFP 2018/ Shawn Thew السفارة الروسية بواشنطن تدعو أمريكا لوقف احتجاز المواطنين الروس

واشنطن — سبوتنيك . وقال السفير للصحفيين: "لكن أن أقول مباشرة وأقوم بعمل بعض النتائج المتسرعة سيكون من جانبي غير مهني. إن هذه الوثيقة، التي صدرت اليوم في واشنطن، تتطلب دراسة متأنية وتحليلا، وآمل أنه قريبا جدا سيكون هناك لقاء بين الخبراء الروس والأمريكيين، حيث يجد زملائنا في واشنطن تفسيرا للكثير من القضايا غير الواضحة تماما في هذه الوثيقة".

وأضاف أنطونوف: "كما تدركون، نحن تمكنا من التعرف فقط على الجزء المفتوح من هذه الوثيقة، من أولى التعليقات أو الملاحظات، التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس".

وتابع "ولكن حتى هذه التصريحات الأولى أنا الشخص، الذي مارس لفترة طويلة مشكلة نزع السلاح وعدم الانتشار تثير لدي بالتأكيد القلق. أو حتى تعالوا لا نتسرع، هي تثير الأسئلة".