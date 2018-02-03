السفير الروسي لدى أمريكا: موسكو جادة بالتزاماتها في مجال نزع السلاح

وأضاف السفير: "أود أن أذكركم بأنه ليس الجانب الروسي الذي بدأ هذا الهجوم. بدأ الأمريكيون يقولون، إننا لا نفي بهذه الالتزامات، أود أن أعلن بوضوح وبلا لبس، أننا نتعامل بمسؤولية تجاه الالتزامات بموجب جميع المعاهدات الدولية، وننفذها بدقة".
وأشار إلى أنه في الوثيقة، التي نشرها الأمريكيون "فوجئ بشدة بفقرة، أن روسيا ترفض أو رفضت المقترحات الأمريكية" لإجراء المزيد من حد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وأوضح أنطونوف: "عندما وقعنا المعاهدة حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، قلنا مرارا، وهناك تصريحات رسمية من روسيا، بأننا نوقع هذه المعاهدة فقط على مستوى الدفاع الصاروخي، الذي كان قائما عند تاريخ التوقيع. دعونا نرى كيف ستكون التصريحات [الجانبان] سوف تتخذ العاصمتان القرارات المناسبة. سننتظر".
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