نزارباييف وبوتين يؤكدان على أهمية مؤتمر سوتشي في تسوية الأزمة السورية

أكد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، أن تنفيذ مخرجات مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري يقدم إسهاما كبيرا في تسوية الأزمة السورية.

© Sputnik. Michael Voskresensky المشاركون في مؤتمر سوتشي يتبنون إعلانا من 12 بندا

موسكو-. وقال الكرملين في بيان، اليوم السبت: " تم التشديد على أن تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال المؤتمر سيقدم إسهاما كبيرا في تحقيق تسوية سياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة". وفي هذا السياق، التأكيد أيضاً على استمرار العمل في أستانا". بهذا الصدد. وأشار بيان الكرملين إلى أن الاتصال تم بمبادرة من الجانب الكازاخستاني، وقد هنأ الرئيس نزارباييف بوتين على نجاح عقد المؤتمر في سوتشى يوم 30 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأشار البيان إلى أن الرئيسان بحثا أيضاً عدد من المسائل الموضعية المتعلقة بزيادة تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال التكنولوجيات الحديثة.

يذكر أن مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري" بحضور أكثر من 1500 مشارك

واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية، وأعلن وزرير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية.

بدوره أعلن دي ميستورا ، أن هيئة المفاوضات الموحدة للمعارضة السورية على الرغم من رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، سوف تكون ممثلة في لجنة مناقشة الدستور السوري.