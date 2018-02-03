نزارباييف وبوتين يؤكدان على أهمية مؤتمر سوتشي في تسوية الأزمة السورية

وأشار البيان إلى أن الرئيسان بحثا أيضاً عدد من المسائل الموضعية المتعلقة بزيادة تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال التكنولوجيات الحديثة.
يذكر أن مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري" بحضور أكثر من 1500 مشارك
واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية، وأعلن وزرير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية.
بدوره أعلن دي ميستورا ، أن هيئة المفاوضات الموحدة للمعارضة السورية على الرغم من رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، سوف تكون ممثلة في لجنة مناقشة الدستور السوري.
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