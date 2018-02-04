إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية في موسكو بسبب هطول الثلوج

أعلن المختص الرائد في مركز الطقس "فوبوس"، يفغيني تيشكوفيتس، اليوم الأحد، عن هطول حوالي نصف المعدل الشهري من الثلج في موسكو اليوم الأحد.

© Sputnik. V. Tshistjakov الصين تحذر من موجة ثلوج ثانية

موسكو- سبوتنيك . وقال تيشكوفيتس لسبوتنيك: "اليوم سيهطل حوالي 15 ميليمتر من الثلج، وذلك يبلغ حوالي 42 بالمئة من المعدل الشهري. أي خلال يومان سيهطل حوالي نصف المعدل الشهري في العاصمة. تساقط ثلوج مثل هذا قد يحدث مرة كل مئة سنة".

وأشار المتحدث إلى أن العاصمة تنتظر اختباراً حقيقياً بسوء الأحوال الجوية، وأضاف: "سيكون هناك عاصفة ثلجية، وانخفاض مستوى الرؤية حتى 300-600 متر".

والجدير بالذكر، أنه وفقاً لموقع "ياندكس.راسبيسانيا"، تم تأجيل في مطارات موسكو 70 رحلة جوية، وإلغاء 16 اليوم الأحد