ماتفيينكو تعلن أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية يتاجران بالرياضة الدولية

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأحد، أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية يتاجران بالرياضة الدولية والحركة الأولمبية، وأن روسيا ستناقش هذه المشكلة على المستوى البرلماني الدولي.

© Sputnik. Alexander Vilf اللجنة الأولمبية الدولية تستبعد روسيا من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018

سبوتنيك . وقالت للصحفيين "هناك مشكلة أخرى، في رأيي، أنهم (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية) حولوا الرياضة الدولية والحركة الأولمبية إلى عمل تجاري، واضعين أولوياتهم الحصول على الأموال، وليس الرياضيين". متسائلة هل هذا الفعل صحيح؟. ووفقا لها فإن هذه الأفعال تتنافى مع الميثاق الأولمبي.

ووعدت ماتفيينكو أنها سوف تناقش هذه المسألة مع رؤساء برلمانات الدول الأخرى، وعلى المستوى البرلماني الدولي.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها ألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد 28 رياضيا روسيا مدى الحياة من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات أثناء دورة الألعاب الأولمبية، في سوتشي وإلغاء نتائجها.

كما قامت المحكمة بتلبية جزئية لطلبات استئناف 11 رياضياً روسياً آخر على قرار منعهم من المشاركة في الألعاب الأولمبية مدى الحياة، وإلغاء نتائج الألعاب الأولمبية 2014 ، في سوتشي.

وفي أعقاب هذا القرار أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن قرار محكمة التحكيم الرياضية لا يعني دعوة أي من الرياضيين الـ 28 الروس الذين تم تبرئتهم إلى أولمبياد 2018، معربة أنه شعرت بخيبة أمل بسبب عم اتخاذ محكمة التحكيم الرياضي بعين الاعتبار "حقيقة التلاعب المنهجي مع المنشطات" في قضايا 28 رياضي روسي.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد اتهمت 43 رياضيا روسيا بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات خلال أولمبياد سوتشي.

يذكر أن الدورة المقبلة من الألعاب الأولمبية الشتوية ستجري في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، خلال الفترة من 9 إلى 25 شباط/فبراير 2018.