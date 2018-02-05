ريابكوف: تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الأحد 4 فبراير/شباط، أن أعضاء اللجنة الدستورية السورية تم تحديدهم بشكل عام.

© Sputnik. Maxim Blinov روسيا ترصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

موسكو — سبوتنيك . و قال ريابكوف، في مقابلة مع صحيفة "ازفستيا"، متحدثا حول سوريا:

حاليا تنقل المسائل ذات الطابع الدستوري إلى جنيف مجددا، وقد تم تحديد تشكيلة اللجنة ذات الصلة بشكل عام، وسوف يتم إكمالها.

وأضاف ريابكوف، أن روسيا لا تتوقف عن التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية السورية، وأكد نائب الوزير:

نحن لانقطع الاتصالات، الحوار مع الأمريكيين حول سوريا يجري بشكل مكثف جدا، وسنواصل باستمرار شرح جوهر ما يجري لهم، وسنحاول دفعهم إلى تفاعل أكثر موضوعية وفقا للوثائق الأساسية، مثل قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والبيان الروسي- الأمريكي المشترك حول سوريا، الذي تم اعتماده من قبل رئيسي بلدينا في دانانغ.

يذكر أن مدينة سوتشي الساحلية الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري" بحضور أكثر من 1500 مشارك.

واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية، وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية. وقدمت روسيا وإيران وتركيا 50 مرشحا إلى اللجنة لكل منها، وسيختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، منها 45-50 شخصا.

بدوره أعلن دي ميستورا، أن هيئة المفاوضات الموحدة للمعارضة السورية على الرغم من رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، سوف تكون ممثلة في لجنة مناقشة الدستور السوري.