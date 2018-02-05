ريابكوف: حان الوقت لاستئناف الحوار بين روسيا وأمريكا حول الدفاع الصاروخي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الأحد 4 فبراير/شباط أن أهمية موضوع الدفاع الصاروخي بين روسيا والولايات المتحدة تزداد، وينبغي على الطرفين بدء مناقشة موضوعية حوله.

© AP Photo/ Vahid Salemi,File ريابكوف: المبادرة الأمريكية بشأن الصفقة الإيرانية لن تأتي بنتائج إيجابية

موسكو — سبوتنيك . وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع صحيفة " ازفستيا":

أريد أن أؤكد على الأهمية المتزايدة لموضوع الدفاع الصاروخي، أذكر في ديباجة المعاهدة الحالية حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت) سجلت الصلة بين ستارت والدفاع الصاروخي، ولم يجري حول هذا الموضوع حوارا موضوعيا محددا مع الأمريكيين منذ فترة طويلة، الآن حان الوقت ويجب أن يستأنف.

وكان البنتاغون قد أصدر، يوم الجمعة المنصرم، الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة، التي أولي فيها اهتماما كبيرا لتطوير القوات النووية الروسية، ومن بين التهديدات المحتملة الأخرى ذكر البنتاغون كوريا الشمالية، وإيران والصين. وأعلن البنتاغون أن الجهود الأمريكية ستهدف إلى تطوير رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة.