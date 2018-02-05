مباحثات سورية روسية حول التعاون في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، أن التعاون مع الشركات الروسية العاملة في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية في المرحلة الماضية كان إيجابيا ومثمرا نتيجة التوجه الحكومي في سوريا لزيادة وتوسيع التعاون مع روسيا الاتحادية في هذه المجالات.

وقال الوزير غانم في مستهل مباحثاته، اليوم، في موسكو مع ممثلي الشركات الروسية: "إننا نطمح للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية القائمة بين البلدين".

وأشار إلى أن الشركات الروسية لم تغادر سوريا وبقيت تعمل فيها أثناء الحرب ضد الإرهاب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولفت غانم إلى أهمية الاجتماعات الدورية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون التي تم التوصل إليها في اجتماعي سوتشي ودمشق للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التقني مع التقيد بالمواعيد الزمنية لتنفيذ مشاريع التعاون المشترك.

من جانبهم أكد ممثلو الشركات الروسية عزمهم مواصلة التعاون مع الجانب السوري وتجسيد مشاريع هذا التعاون في خارطة طريق في مجال الطاقة بجميع قطاعاتها الاستكشافية الجيولوجية والاستخراجية، وإعادة تأهيل وتطوير حقول استخراج النفط والغاز ومناجم الفوسفات وقطاع التكرير، وكذلك تنفيذ برامج تعليمية وأعمال ودراسات علمية مشتركة.