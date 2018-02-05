بيسكوف: موسكو ترد على "قائمة الكرملين" الأمريكية في الوقت المناسب ووفقا لمصالحها

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أود أن أذكركم بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستقوم بعمل ما يناسب مصالحها على أفضل وجه"، مشيراً إلى أن الرد سيأتي في "الوقت المناسب".

يذكر أن وزارة المالية الأمريكية نشرت، ليلة يوم الثلاثاء الماضي، "قائمة الكرملين" التي تضم جميع ممثلي القيادة الروسية تقريبا، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال — يبلغ إجمالي عددهم 200 شخص. وتم إعداد هذه القائمة وفقا لقانون أمريكي تم إصداره في صيف عام 2017، وأطلق عليه اسم "حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات". ولا يقتضي هذا القانون فرض عقوبات على الأشخاص الذين يضمهم التقرير بشكل أوتوماتيكي، إلا أنه في نفس الوقت يقضي بإمكانية فرض هذه العقوبات عليهم مستقبلا.

ومن جانبه وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقرير بالعمل غير الودي والمضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بصفة عامة، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة موسكو أن تحد من شأن العلاقات مع واشنطن، وأنها ستمتنع عن اتخاذ خطوات جوابية، وستتابع تطورات الأحداث؟ كما أكد بوتين على أن روسيا، على خلفية هذا الأمر، أن تهتم بالدرجة الأولى بإيجاد حلول للقضايا الداخلية، وأن تعمل وفق قاعدة "الكلاب تنبح والقافلة تسير."