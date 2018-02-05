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18:48 05 فبراير/ شباط 2018
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    عاصفة ثلجية

    بالفيديو... هكذا احتفل الروس بأعنف عاصفة ثلجية تضرب موسكو

    © REUTERS/ DAVID MDZINARISHVILI
    روسيا
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    تراكمت الثلوج في شوارع العاصمة الروسية موسكو ومدينة سان بطرسبورغ مع هبوب عاصفة ثلجية يوم السبت كانت هي الأقوى منذ 100 عام، مما تسبب في اختناقات مرورية، واشتكى المارة من صعوبة الحركة بسبب طبقات الثلج السميكة غير المزالة في الشوارع.

    سبوتنيك. سجل خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع الثلج 43 سم اليوم الإثنين، وتسببت العاصفة بالغاء نحو 100 رحلة في مطارات موسكو وبزحمة سير في العديد من شوارعها مع انخفاض الحرارة إلى 13 درجة تحت الصفر.

    ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء سقوط أشجار وأعمدة كهرباء. وأدى تساقط الثلوج بكثافة إلى سقوط نحو ألفي شجرة في منطقة موسكو مما أسفر عن انقطاع الكهرباء وتكدس السيارات على الطرقات.

    وأعلن محافظ موسكو سيرغي سوبيانين عبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" إنه نظرا للثلوج الكثيفة التي ضربت العاصمة عشية يوم 3 شباط/ فبراير، يسمح للطلاب بالبقاء في المنزل، وقال: سيستمر تساقط الثلج ليلا وعلى مدار يوم غد، لذلك أنصح بعدم قيادة السيارات، كما أن الذهاب إلى المدارس ليس إجباريا.

    ​وأعرب ناشطون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تدهور الأحوال الجوية في كل من سان بطرسبورغ وموسكو. في حين عبر البعض الآخر عن سعادتهم بالثلوج الكثيفة.

    وكتب أحد المستخدمين من مدينة سان بطرسبورغ أن: "تساقط الثلوج قد أغضب السائقين ولكنه جعل الأطفال سعداء".

    وأشار مستخدمون آخرون أنه يجب استغلال هذه اللحظات والتمتع بالمنظر الخلاب للطبيعة من خلال المشي، والتقاط الصور الجميلة.

    وكتب شخص أن هذا الطقس "تماما كما في سيبيريا".

    وكتبت إحدى المستخدمات على صفحتها على موقع "انستغرام"، متسلقة أكبر كومة ثلج في موسكو: أي كومة ثلج هي الأكبر؟ 

    وكون الألعاب الرياضية الشتوية هي جزء من ثقافة روسيا، قام بعض المستخدمين باستغلال الثلج المتراكم في الشوارع بالتزلج عليه، حيث أظهر فيديو نشره أحد المستخدمين كيف يتزحلق على الثلج مرتديا الزلاجات وكتب مازحا : لقد آن الآوان لتخصيص مكان للمتزلجين في شوراع موسكو.

    Публикация от НТВ (@ntvru) Фев 4, 2018 в 12:38 PST

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