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    فاسيلي نيبينزا مندوب دائم لروسيا لدى الأمم المتحدة

    روسيا لا تؤيد مشروع القرار الأممي حول الهجمات الكيميائية في سوريا وتدعو لتعديله

    © Sputnik. Grigory Sysov
    روسيا
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    أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنه تم التخلص من الترسانة العسكرية الكيميائية السورية منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن هناك من يريد "تحريك هذا الموضوع".

    الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Brendan McDermid
    مندوبة أمريكا في مجلس الأمن تتهم روسيا بإعاقة جهود الحد من استخدام "الكيميائي" في سوريا
    الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي: "يجب التحقيق في كل ذلك دون مماطلة من قبل خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، إلا أننا نشير الى أن ذلك يحتاج، كقاعدة، إلى جهود هائلة، لكي تكون هناك ردة فعل في لاهاي على هذه المؤشرات".

    وتابع: "هناك العديد من الأسباب والتبريرات لعدم التوجه الى سوريا، ويتم المماطلة في الحل، مع الأخذ بعين الاعتبار ما حدث في العام الماضي في خان شيخون، وقاعدة الشعيرات، وكل ذلك يدعو للتفكير حول وجود مضاربة متعمدة".

    وقال نيبنزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين: "يجب إغلاق العديد من الأسئلة المصطنعة. وقد تم القضاء على الإمكانات العسكرية الكيميائية لسوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، يبدو أن هناك أولئك الذين يرغبون في الإحماء الاصطناعي لهذا الموضوع. السوريون يقدمون تفسيرات شاملة، ولكن تؤلف لهم المزيد والمزيد من الأسئلة، وهناك شخص يريد أن تبقي هذه الدوامة إلى ما لا نهاية."

    وأشار المندوب الروسي إلى أن روسيا تشك في وجود مضاربة متعمدة حول موضوع التحقيق في حوادث استخدام الكيميائي في سوريا.

    ولفت نيبينزيا إلى أنه يجب التحقيق فورا في المعلومات حول إيجاد أسلحة كيميائية لدى الإرهابيين من قبل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية مبينا أنه يتم المماطلة في ذلك.

    ودعا المندوب الروسي لإرسال خبراء إلى سوريا للتحقيق في المعلومات الأخيرة حول استخدام الكيميائي مؤكدا أن أية محاولات للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا خارج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستكون غير قانونية.

    وأضاف: روسيا لا تؤيد مشروع القرار الأممي حول الهجمات الكيميائية في سوريا وتدعو لتعديله.

    انظر أيضا:

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    دبلوماسي سوري سابق: ملف السلاح الكيميائي في سوريا وسيلة لابتزاز روسيا
    زاسيبكين: مبادرة باريس وواشنطن حول الكيميائي محاولة لعرقلة التسوية السورية
    الدفاع الروسية: اتهامات واشنطن لدمشق باستخدام الكيميائي تستند لإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي
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