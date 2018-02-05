لافروف يبحث مع لودريان الوضع في سوريا ويبلغه بنتائج مؤتمر الحوار في سوتشي

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو ديران، اليوم الاثنين، الوضع في سوريا، كما أبلغ لافروف نظيره الفرنسي بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

© Sputnik. Michael Voskresensky سوريا تشكر روسيا حكومة وشعبا ورئيسا لاستضافة "سوتشي" وترحب بنتائج المؤتمر

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تركز تبادل الاراء حول الأجندة الدولية على المشكلة السورية، وقد أكد الجانبان على عدم وجود بديل لتسوية النزاع على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وتابع البيان: "أبلغ لافروف نظيره الفرنسي بنتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي… والذي أعطى دفعة إيجابية قوية لعملية جنيف في إطار الأمم المتحدة".

وبحسب البيان، أكد لافروف ولو دريان، على أهمية الالتزام بخطة العمل المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "دعا الوزيران للالتزام الصارم بخطة العمل الشاملة حول تسوية البرنامج النووي الإيراني..".