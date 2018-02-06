سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: الوضع الإنساني في بيونغ يانغ يتدهور

صرح السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغور، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، بأن الوضع الإنساني في بيونغ يانغ يتدهور بسبب العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال ماتسيغور للصحفيين بعد اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ضد كوريا الشمالية:

إن الحالة الإنسانية آخذة في التدهور من عدة نواح، كون اليوم من المستحيل تقديم المعونة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، للشعب الكوري المعاني، وهذا هو أحد أغراض مجيئي إلى الأمم المتحدة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، وليم بيري، قد حذر من أن احتمال شن ضربة استباقية على كوريا الشمالية يشكل تهديدا كبيرا لأنها قد تؤدي إلى اندلاع حرب نووية جديدة.

وأضاف بيري من موسكو، اليوم الإثنين: "هذا النهج في حل القضايا مع كوريا الشمالية غير مقبول".

وتابع: "نعم لديهم الآن أكثر من مائة صاروخ برؤوس نووية، وفي المستقبل القريب قد تظهر صواريخ عابرة للقارات، لكني أعتقد أنها لن تبدأ باستخدام الأسلحة النووية ولن تقدم على عمل انتحاري، على عكس تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش الإرهابي".