الدفاع الروسية تشتري 114 مروحية قتالية "كا-52"

أعلن يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي، أن وزارة الدفاع الروسية ستشتري 114 مروحية قتالية من طراز "كا-52"، وأن العقد سيوقع في إطار برنامج التسليح الحكومي 2018-2027.

بريمورسكي كراي — سبوتنيك . وقال بوريسوف للصحفيين، عقب محادثات مع شركة "بروغريس"، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط: "لقد لخـّصنا نتائج العام 2017، وناقشنا خطط العقد القادم، أمامنا عقد جديد لـ 114 مروحية مقاتلة".

وكان نائب وزير الدفاع الروسي قال، في وقت سابق الشهر الماضي، إن شركة "مروحيات روسيا" سلمت وزارة الدفاع الروسية جميع مروحيات "كا-52" المقرر تسليمها هذا العام.

وأكد سافيلييف على تسليم جميع مروحيات "كا-52" إلى وزارة الدفاع الروسية في الوقت المحدد وبالجودة العالية.