الروس يكرمون الطيار الذي قتل في سوريا بوضع الزهور بالقرب من وزارة الدفاع

قام سكان العاصمة الروسية موسكو بالتوجه لمبنى وزارة الدفاع لوضع الزهور تكريما للطيار رومان فيليبوف الذي أسقطت طائرته أثناء محاربته للإرهابيين في سوريا.

سكان العاصمة الروسية توافدوا إلى تمثال يمثل عددا من الضباط الروس الذين حاربوا لأجل البلاد بالقرب من وزارة الدفاع.

حيث قاموا بوضع الزهور تخليدا لفيليبوف الذي حصل على لقب بطل روسيا.

يذكر انه تم إسقاط طائرة "سو-25"، يوم السبت، بمنظومة دفاع جوي محمولة في منطقة إدلب، وقتل الطيار رومان فيليبوف في المعركة، بتفجير نفسه بقنبلة يدوية، حتى لا يتم القبض عليه من قبل المسلحين.

وقد أعلنت "جبهة النصرة" الإرهابية عن مسؤوليتهاعن الهجوم، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحا ردا على إسقاط الطائرة.