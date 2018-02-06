الروس يكرمون الطيار الذي قتل في سوريا بوضع الزهور بالقرب من وزارة الدفاع

حيث قاموا بوضع الزهور تخليدا لفيليبوف الذي حصل على لقب بطل روسيا.
يذكر انه تم إسقاط طائرة "سو-25"، يوم السبت، بمنظومة دفاع جوي محمولة في منطقة إدلب، وقتل الطيار رومان فيليبوف في المعركة، بتفجير نفسه بقنبلة يدوية، حتى لا يتم القبض عليه من قبل المسلحين.
وقد أعلنت "جبهة النصرة" الإرهابية عن مسؤوليتهاعن الهجوم، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحا ردا على إسقاط الطائرة.
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا - سيفاستوبل© Sputnik. Alexey Malgavko
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا - سيفاستوبل© Sputnik. Alexey Malgavko
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا - سيفاستوبل© Sputnik. Alexey Malgavko
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا -وضع الزهور أمام مبنى وزارة الدفاع في موسكو© Sputnik. Maksim Blinov
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا - سيفاستوبل© Sputnik. Alexey Malgavko
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا - سيفاستوبل© Sputnik. Alexey Malgavko
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا - سيفاستوبل© Sputnik. Alexey Malgavko
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا -وضع الزهور أمام مبنى وزارة الدفاع في موسكو© Sputnik. Maksim Blinov
- فعالية تكريم ذكرى طيار الطائرة الحربية الروسية "سو-25" الذي قتل في سوريا - سيفاستوبل© Sputnik. Alexey Malgavko
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