الدفاع الروسية توجه طلبا لتركيا بتقديم المساعدة في استعادة حطام طائرتها في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أنها أرسلت طلبا إلى تركيا للإسهام في الحصول على حطام الطائرة الروسية "سوخوي-25" التي أسقطت في إدلب السورية السبت الماضي.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour من هو الطيار الروسي الذي قتل في إدلب بعد إسقاط طائرته

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان: "أرسلت وزارة الدفاع الروسية طلبا للجانب التركي بالإسهام في استرجاع كل حطام الطائرة الهجومية "سوخوي-25" التي أسقطها الإرهابيون بواسطة منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف في أجواء إدلب السورية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، مساء اليوم السبت، سقوط طائرة حربية روسية من نوع "سو-25 " في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، كما أن قائدها قتل خلال المعركة مع الإرهابيين، وأكدت أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا "حميميم" بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، المقربة من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية، كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لغارة روسية قضت على 30 مسلحا في إدلب باستخدام أسلحة دقيقة في محافظة إدلب في سوريا.