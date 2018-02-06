الكرملين: بوتين وروحاني يبحثان نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفية، على التزامهما بتنفيذ خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.

Press Service of the President of the Russian Federation بوتين يطلع روحاني وأردوغان على لقائه مع الأسد واستعداد الأخير للإصلاحات الدستورية

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين: "تم التأكيد على الالتزام التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني كعامل مهم للاستقرار والأمن الدوليين".

كما بحث الرئيسان بوتين وروحاني نتائج مؤتم الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وجاء في البيان: "جرى مناقشة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يوم 30 يناير".

وأكد الرئيسان على "فعالية التعاون بين روسيا وإيران وتركيا في إطار صيغة أستانا، وتم الإعراب عن الاستعداد لاستمرار العمل المنسق على تطويرها". كما بحث الرئيسان الوضع في اليمن وسبل تسوية القضية الفلسطينية.