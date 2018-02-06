بيسكوف: لروسيا حق سيادي بالتسلح أينما شاءت على أراضيها ولا تهدد أحدا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تهدد أحدا بنشرها منظومات صواريخ "إسكندر" في مقاطعة كالينينغراد، مشددا على حقها السيادي بالتسلح أينما شاءت على أراضيها.