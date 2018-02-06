السفير المصري في روسيا يريد أن يحلق في أول طائرة تذهب إلى مصر

قال السفير المصري في روسيا إيهاب نصر للصحفيين إننا نتطلع إلى استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ويريد أن يطير على متن أول طائرة تطير إلى مصر.

ووفقا للسفير، أعطت الحكومتان "الضوء الأخضر" لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة، في 1 فبراير/ شباط 2018، ولا يوجد أي مشاكل من جهة الحكومتين.

© Sputnik. ahmed روسيا ومصر تتفقان حول سلامة الرحلات الجوية بين البلدين

وقال السفير المصري: "يعتمد اتخاذ الخطوات اللازمة الأخرى لاستئناف الخدمات الجوية على الشركات. استئناف الرحلات في أيدي "مصر للطيران" و"أيروفلوت ". ويتوجب على الشركات أن تجري تجهيزات تقنية كبيرة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم… وأنا شخصيا أنتظر ذلك بفارغ الصبر، لكي أطير على متن الطائرة الأولى".

وقد توقفت الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد تحطم طائرة روسية فوق سيناء، كانت تتجه من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ.

وقال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف إن استئناف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة سيكون في النصف الثاني من شهر فبراير من هذا العام.