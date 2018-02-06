الدفاع الروسية: الاستخبارات العسكرية أعادت جثمان الطيار الروسي بالتعاون مع الزملاء الأتراك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وصول جثمان الطيار الروسي، الذي قتل بعد إسقاط الإرهابيين لطائرته فوق محافظة إدلب، إلى الأراضي الروسية.

© Sputnik. Maksim Blinov الروس يكرمون الطيار الذي قتل في سوريا بوضع الزهور بالقرب من وزارة الدفاع

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الدفاع: " تمكنت الاستخبارات العسكرية الروسية بالتعاون مع الزملاء الأتراك من إعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي لقى حتفه ببطولة يوم 4 فبراير إلى الأراضي الروسية".

يذكر أنه تم إسقاط طائرة "سو-25"، يوم السبت الماضي، بمنظومة دفاع جوي محمولة في منطقة إدلب، وقتل الطيار رومان فيليبوف في المعركة، بتفجير نفسه بقنبلة يدوية، حتى لا يتم القبض عليه من قبل المسلحين.

وقد أعلن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحا ردا على إسقاط الطائرة.

ولم تمض سوى ساعات على نبأ إسقاط الطائرة الحربية الروسية فوق ريف إدلب حتى سارعت القيادة العسكرية الروسية بالإبراق لجنرالات "حميميم" بضرورة اتخاذ الإجراءات الثأرية السريعة وانتقاء الأهداف دون وضع أي اعتبار للجغرافيا.

وبحسب المعلومات الدقيقة التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" من مصادر خاصة ومقربة من "حميميم" ترجمت سريعا عبر تشاركية عسكرية روسية سورية، القوات السورية هي من تولى تحريك وتذخير القاعدة النارية في ريف اللاذقية بشتى صنوف القذائف الثقيلة وتوجيهها لاستهداف أي تحرك لمقاتلي جبهة "النصرة"، فيما تفردت "حميميم" الروسية بالمهام الجوية عبر تسييرها لعشرات الطائرات القاذفة ووضعها في حالة استنفار لرد الثأر وسحق الفاعلين أينما وجدوا، مما أشعل مواقع "النصرة" وجعلها عرضه الضربات في ريف إدلب وفي مناطق متفرقة من ريفي حلب وحماة.