مرسوم رئاسي بمنح طيار مقاتلة "سو - 25" الرائد فيليبوف لقب "بطل روسيا"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم بمنح الطيار الروسي، الرائد رومان فيليبوف، الذي قتل في سوريا، لقب بطل روسيا.

© Sputnik. Maksim Blinov الدفاع الروسية: الاستخبارات العسكرية أعادت جثمان الطيار الروسي بالتعاون مع الزملاء الأتراك

موسكو — سبوتنيك . وقال الكرملين: "منح الرائد رومان فيليبوف لقب بطل روسيا على البطولة والشجاعة التي أبداها خلال أداء واجبه العسكري".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وصول جثمان الطيار الروسي فيليبوف الذي قتل بعد إسقاط الإرهابيين لطائرته فوق محافظة إدلب، إلى الأراضي الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: " تمكنت الاستخبارات العسكرية الروسية بالتعاون مع الزملاء الأتراك من إعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي لقى حتفه ببطولة يوم 3 فبراير إلى الأراضي الروسية".

يذكر أنه تم إسقاط طائرة "سو-25"، يوم السبت الماضي، بمنظومة دفاع جوي محمولة في منطقة إدلب، وقتل الطيار رومان فيليبوف في معركة غير متكافئة مع الإرهابيين، وفجر نفسه بقنبلة يدوية، عندما اقترب منه المسلحون.

وقد أعلن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

ولم تمض سوى ساعات على نبأ إسقاط الطائرة الحربية الروسية فوق ريف إدلب حتى سارعت القيادة العسكرية الروسية بالإبراق لجنرالات "حميميم" بضرورة اتخاذ الإجراءات الثأرية السريعة وانتقاء الأهداف دون وضع أي اعتبار للجغرافيا، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحا ردا على إسقاط الطائرة.