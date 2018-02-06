محكمة عسكرية في موسكو تقضي بسجن تاجر روسي حوّل أموالا لأخيه في "داعش"

قضت محكمة عسكرية في موسكو، اليوم الثلاثاء، بسجن التاجر شاميل نورموغاميدوف، مدة 7 أعوام، بتهمة تمويل تنظيم "داعش".

© Sputnik. Alexander Galperin محكمة روسية تقضي باحتجاز المشتبه به في تفجير بطرسبرغ لشهرين

موسكو — سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة بحسب مراسل "سبوتنيك" من موقع الحدث: "قضت المحكمة بسجن نورماغوميدوف مدة سبع سنوات".

وذكر أن المحكوم عليه لا يعتبر نفسه مذنباً. وأصر الدفاع عنه على أنه في أواخر عام 2016، قام نورموغاميدوف بتحويل 200 ألف روبل (نحو 3700 دولار) لأخيه مارات، الذي ذهب إلى سوريا ليحارب في صفوف الإرهابيين، وذلك بهدف أن يعود أخاه إلى الوطن. ويقدم التحقيق من جانبه معطيات تفيد بأن نورماغوميدوف قام بشراء تذاكر إلى تركيا لأشخاص، يعتبرهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي مسلحين لدى تنظيم "داعش".

وأفاد والد الأخوين كاظم نورماغوميدوف في المحكمة، أنه بعد محنة دامت سنتين، تمكن من إغاثة الابن الأصغر في سوريا ونقله إلى أوكرانيا. وذكر أن مارات لا يعتزم الرجوع إلى روسيا لأنه فتحت بحقه غيابياً قضية حول المشاركة في تنظيم مسلح غير قانوني.

هذا وكان فاليري سيميريكوف، القائم بأعمال أمين عام منظمة الأمن الجماعي، قد أعلن في وقت سابق، أن قرابة 2500 من المسلحين المنحدرين من روسيا، يشاركون في العمليات القتالية في سوريا، إلى جانب الإرهابيين.