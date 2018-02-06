بالصور... 4 مهام لا تصدق في الجيش الروسي

عندما تكون في ساحة المعركة أو الحرب، فليس لديك مجال للخوف أو التعبير عن الألم أو التردد في القتل، فالجيش يعتبر صانع الرجال، وعندما تذهب للقتال فعليك أن تتوقع أصعب وأعنف الظروف وأكثرها قسوة، وأن تكون قادرا على تحمل كل شيء وأي شيء، دون أن تذرف الدموع أو أن تشكو، ولكي تبلغ هذا المستوى فلابد من القيام بالتدريبات الأكثر قسوة والأصعب على النفس البشرية.

سبوتنيك. يقوم الجيش الروسي بتدريبات واسعة النطاق في البر والبحر والجو، وبالإضافة إلى التدريبات العسكرية التقليدية، يوكل المتدربون الروس القيام بأغرب أنواع التمارين، إليكم أهمها:

1- إزالة أكوام الثلج بطريقة متساوية

يتسم فصل الشتاء في روسيا بكونه بارد وطويل قد تصل درجة الحرارة فيه أحياناً إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وقبل البدء بإجراء التدريبات العسكرية يطلب من الجنود تناول مجرفة والقيام بتنظيف وإزالة أطنان من الثلج المتراكم في القاعدة العسكرية.

وأغرب مافي الأمر أنه يجب أن يتم إزالة الأكوام بطريقة مثالية ومتساوية في الارتفاع وأن لا يزيد ارتفاعها أكثر من مترين.

وفي بعض الأحيان عندما تنفذ المجارف، يضطر الجنود لاستخدام جزازات العشب لإزالة الثلج.

© Sputnik. Михаил Мордасов جنود روس

2- كسر قالب خرسانة على ظهر الجندي

صمم هذا التمرين لتحمل الألم و يكون على الشكل التالي: يستلقي الجندي على ظهره و يوضع فوقه قالب شديد الحرارة من الخرسانة، ثم يقوم جندي آخر بكسر الخرسانة فوق جسده باستعمال مطرقة، و يشمل التمرين كذلك أن يتلقى الجندي لكمة قوية من الضابط على مستوى بطنه دون أن تظهر على وجهه تعابير الألم وتبقى ملامحه ثابتة تماما ولا يصدر أي صوت كما أن شيئا لم يكن.

3- رصاصة في الصدر

يعتبر جزء من التدريبات الخاصة و يهدف إلى تنمية الهدوء والشجاعة، يعتمد على ارتداء سترة واقية للرصاص والوقوف لتلقي رصاصة على مستوى الصدر من مسافة قريبة جدا دون أن يتحرك الجندي، والخطر يكمن في أن العديد من المتدربين يصابون في هذا التمرين رغم وجود السترة الواقية، والأصعب من هذا أن على متلقي الرصاصة بعدها أن يصوب على هدف يوجد قرب رأس مطلق الرصاصة، وهو ما يتطلب دقة وهدوء فلا مجال للغلط.

© Sputnik. Alexander Galperin مناورات عسكرية باستخدام منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في لينينغرادسكايا أوبلست، روسيا

4- حراسة مدخل الثكنات 24 ساعة دون حراك.

من المفترض أن يعرف الضباط كل ما يجري في ثكناتهم وما يفعله مرؤوسيهم. لذلك يخصص كل يوم جندي أمام مدخل الثكنة للوقوف كتمثال من دون حراك على مدار 24 ساعة. وعليه أن يراقب كل من يأتي ويغادر، وأن لا يتحرك من مكانه مهما حدث. وتعتبر هذه المهمة من أكثر المهام صعوبة وبعد ذلك يجب على الجندي أن يقوم بنتظيف الثكنات كلها لوحده خلف 180 جندي.