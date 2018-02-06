شركة روسية تبيع أسلحة بقيمة 13 مليار دولار في عام

أعلن رئيس الشركة الحكومية الروسية "روس أبورون إكسبورت"، سيرغي تشيميزوف، اليوم الثلاثاء، أن الشركة باعت أسلحة بقيمة 13 مليار دولار خلال عام 2017.

موسكو — سبوتنيك. وقال تشيميزوف للصحفيين رداً عن سؤال بهذا الشأن: "قرابة 13 مليارا".

يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعد الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.

هذا وتم تأسيس الشركة يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2000، لتصبح بعد ذلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في سوق الأسلحة، حيث تبلغ حصتها في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85 في المئة.

وفي هذا الإطار تتعاون الشركة مع ما يزيد عن 700 مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي، بالإضافة إلى علاقات التعاون الروسية في المجال العسكري التقتني مع ما يزيد عن 70 دولة من دول العالم.