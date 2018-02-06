شركة روسية تبيع أسلحة بقيمة 13 مليار دولار في عام

موسكو — سبوتنيك. وقال تشيميزوف للصحفيين رداً عن سؤال بهذا الشأن: "قرابة 13 مليارا".
هذا وتم تأسيس الشركة يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2000، لتصبح بعد ذلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في سوق الأسلحة، حيث تبلغ حصتها في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85 في المئة.
وفي هذا الإطار تتعاون الشركة مع ما يزيد عن 700 مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي، بالإضافة إلى علاقات التعاون الروسية في المجال العسكري التقتني مع ما يزيد عن 70 دولة من دول العالم.
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