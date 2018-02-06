الخارجية الروسية: لا إصابات في قصف المسلحين لمبنى الممثلية التجارية الروسية في دمشق

أكدت وزارة الخارجية الروسية قصف المسلحين لمبنى الممثلية التجارية الروسية في دمشق دون وقوع إصابات بشرية مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

© AP Photo/ السفارة الروسية في دمشق تتعرض لقصف بقذائف

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية عدم وجود إصابات في سقوط قذائف على الملحقية التجارية الروسية في دمشق، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقالت الخارجية في بيان: "لا يوجد إصابات. الأضرار في المبنى فقط. نندد بشدة تصرفات الإرهابيين ضد الممثلية الدبلوماسية الروسية في دمشق."

وذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن قذيفة سقطت على مبنى الممثلية التجارية الروسية في دمشق.

يشار إلى أن السفارة الروسية في دمشق تتعرض منذ فترة طويلة خلال الأزمة السورية، للاعتداءات المتكررة عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتمركز في ريف العاصمة السورية.

وفي أكثر من مناسبة بعد هذا النوع من الحوادث الإرهابية بحق الممثليات الدبلوماسية، لفتت الخارجية الروسية أكثر من مرة إلى أملها بأن "المعايير الأخلاقية والمعنوية للزملاء في الدول الغربية وفي مجلس الأمن ستسمح لهم بإعطاء تقييم لهذه الحملات الإجرامية".