بيسكوف: بوتين على اتصال دائم بقادة تركيا وإيران بما في ذلك حول سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن لا خطط محددة للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيريه التركي، رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني.

موسكو — سبوتنيك . وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين على اتصال دائم معهما، بما في ذلك حول سوريا، وأن اللقاء قد يعقد إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء ثلاثي لقادة الدول الضامنة: "تعلمون أن الرئيس بوتين على اتصال دائم مع الرئيس التركي والرئيس الإيراني، وفي إطار مناقشة القضايا السورية تجري الاتصالات بشكل دوري. لذا فإن القادة لا يستبعدون إمكانية عقد لقاءات كهذه عند الضرورة، لكن لا اتفاقات محددة حتى الآن".