بيسكوف: بوتين قد يصوت في أي مكان شأنه شأن أي مواطن روسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يصوت يوم الانتخابات الروسية المرتقبة في 18 آذار/مارس المقبل، في أي مركز اقتراع في البلاد، حاله في ذلك حال أي مواطن روسي.

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية أن يصوت فلاديمير بوتين خلال الانتخابات في سيفاستوبل: "يستطيع فلاديمير بوتين أن يصوت في سيفاستوبل، يمكنه التصويت في كراسنويارسك ويستطيع في موسكو، يمكنه في أي بلدة سكنية في روسيا… التشريعات الانتخابية تسمح بذلك".

وأشار المتحدث إلى أنه لا يعلم حتى الآن إذا ما كان الرئيس اتخذ قرارا كهذا.

وقال في هذا الصدد: "كلا، لا أعرف حتى الآن أن الرئيس اتخذ قرارا كهذا. أنا لا أعرف ذلك".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس عام 2018. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

واستلمت لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.