صفقة صواريخ "إس-400" للسعودية: السير خطوة خطوة

وتوصلت الدولتان إلى اتفاق خلال مفاوضات "صعبة"، وفقا لما قاله فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، لصحيفة "كوميرسانت".

وعن مجريات مفاوضات صفقة "إس-400"، قال مساعد الرئيس الروسي إن الشركاء السعوديين شددوا على ضرورة أن تضمن الصفقة توريد الصواريخ ونقل تكنولوجيا إنتاجها في آن واحد في حين "نقترح أن نسير خطوة خطوة، ونبدأ بتوريد الأسلحة المصنوعة وتعلُّم الشريك السعودي لاستخدامها وتشغيلها واطلاع خبرائنا على إمكانيات الطرف الآخر، وبالتوازي مع ذلك نبحث توطين صناعتها".

وعبر مساعد الرئيس الروسي عن أمله في اختتام المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى "إس-400" تتناول المفاوضات مناقشة توريد الأسلحة الخفيفة الروسية إلى المملكة العربية السعودية وتوطين صناعتها.