سجناء روس يصنعون منظومة "توبول-إم" الثلجية

صنع معتقلو السجن رقم 6 في مدينة أومسك الروسية تمثالا ثلجيا على شكل منظومة الصواريخ العابرة للقارات "توبول-إم"، حسبما جاء على الموقع الرسمي للسجن.

وتجدر الإشارة إلى أن التمثال صنع بشكل مفصل، حتى أنه يساوي حجم المنظومة الأصلية. ويبلغ طول "توبول" الثلجي 13.5 مترا وعرضه — 3.5 مترا وارتفاعه — 2.5 مترا.

وقد عمل 7 أشخاص على بناء "توبول" الثلجي. واستغرق العمل 15 يوما.

وأشار موظفو السجن إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يصنع فيها السجناء منحوتة من الثلج. فقد صنعوا في عام 2017 طراد "أورورا" بمناسبة الذكرى المئة لثورة أكتوبر.